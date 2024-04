Van maandag tot september fors minder plek in fietsenstalling Jaarbeursplein in Utrecht

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein in Utrecht wordt vanaf morgen weer waterdicht gemaakt. Dit betekent dat er aanzienlijk minder plekken in de stalling beschikbaar zijn en ook dat delen van de trappen erboven worden afgezet. De werkzaamheden duren naar verwachting tot september.

De fietsenstalling ging in mei 2014 open, destijds met 4.200 plekken de grootste stalling van Utrecht. Al snel kwamen de eerste klachten over lekkages binnen. De grootste lekkage wordt veroorzaakt door vocht dat zich ophoopt onder de natuurstenen trappen.

Het probleem wordt vanaf maandag aangepakt. De trap en met name ook de voegen worden weer waterdicht gemaakt. Ook is door de lekkage de stalen constructie gaan roesten. “Dit is niet gevaarlijk, wel lelijk om te zien. We gaan in de stalling daarom al het staal schoonmaken en er daarna een roestwerende laag op doen”, schrijft projectorganisatie CU2030.

Duizend plekken

Vanwege de werkzaamheden kan er tot september geen gebruik gemaakt worden van ongeveer duizend plekken in de stalling en ook worden delen van de bovenliggende trappen afgezet. Een deel van de OV-fietsen wordt verplaatst naar de naastgelegen fietsenstalling Knoop, en ook kan er ondanks de stofschotten stof op de zadels van geparkeerde fietsen terechtkomen.

Tot slot waarschuwt CU2030 de mensen die geen zin hebben om iets verder te fietsen. “Even streng maar het is geen optie je fiets buiten de stalling op het Jaarbeursplein neer te zetten want daar geldt een fietsparkeerverbod. En ja, daar wordt op gehandhaafd.”