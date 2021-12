Van Piekeren blikt met nieuw nummer vooruit naar 900 jaar Utrecht

De Utrechtse band Van Piekeren blikt met het nieuwe nummer Laag over laag alvast vooruit naar het jubileumjaar van Utrecht. De stad bestaat volgend jaar namelijk 900 jaar.

Het gezelschap rond de Utrechtse schrijver, zanger en verhalenverteller Jan van Piekeren is al jaren onderweg om het Nederlandse lied te promoten op festivals, theaters en evenementen. De nummers hebben vaak een Utrechts haakje.

Laag over laag is gemaakt voor 900 jaar stadsrechten van de stad Utrecht in 2022, maar is een lied geworden dat voor veel steden in Nederland en België geldt. “Overal gebeurt hetzelfde; eeuwig bouwen op het puin van het verleden”, aldus Van Piekeren.

De bijbehorende clip is opgenomen in de duizend jaar oude kelder van Café Walden op het Domplein in Utrecht. De kelder is een restant van het middeleeuwse Paleis Lofen. Nieuw op oud, laag over laag.

Eerder bracht Van Piekeren al de Utrechtse nummer Voorstraat en Ik Kom Uit Utereg uit.