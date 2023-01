Van pronkstuk tot compost; de operatie ‘kerstboomophalen’ is in volle gang in Utrecht

Tot een paar dagen terug stonden ze nog te pronken in menig huiskamer, maar sinds kort liggen ze weg te kwijnen op straat; de Utrechter heeft de kerstboom weer de deur uitgedaan en het is nu de taak van de gemeente om ze allemaal op te halen. Op woensdag ging een team hiervoor met een vuilniswagen op pad in Veldhuizen en wethouder Susanne Schilderman hielp de mannen in de ochtend.

Vrijdag 6 januari was het Driekoningen en volgens de traditie is het de bedoeling dat de kerstboom uiterlijk die datum de deur uit is. Utrechters konden hun boom al vanaf 3 januari wegbrengen naar een van de 38 inzamelpunten in de stad. Daarnaast haalt de gemeente van 9 tot en met 20 januari op de vaste afvalinzameldagen huis aan huis kerstbomen op. Woensdag was Veldhuizen aan de beurt.

Compost

Binnen een tijdsbestek van twee weken rijden er per dag vier à vijf vuilniswagens speciaal voor de kerstbomen die langs de weg liggen. Volgens een medewerker van Stadsbedrijven wordt er per dag zo’n 8.000 kilo per wijk opgehaald. “Al is het in de ene wijk wat meer en in de andere wat minder.”

Alle kerstbomen gaan vervolgens naar een speciaal bedrijf dat er compost van maakt. Dit komt weer terug naar Utrecht en wordt gebruikt voor het groen in de publieke ruimte. Zo belanden de kerstbomen uiteindelijk toch weer op straat. Of nou ja, net daarnaast.