Van Shaffy tot U2: Utrechtse Top2000-dienst in Kerk op Zuilen komt eraan

Geen traditionele kerkdienst met orgelmuziek en zware preken, maar meezingen met Ramses Shaffy, U2 en John Lennon. Dat kan tijdens de Top2000-kerkdienst bij de Kerk op Zuilen. Deze dienst op 29 december start om 10:00 uur.

Volgens de organisatie staan in de Top2000 veel nummers met inhoud, die ‘emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen’. Niet alleen over God, maar ook over thema’s als liefde, dood en troost. De Top2000-kerkdienst is een concept dat sinds 2023 in verschillende kerken door heel Nederland wordt gehouden.

“Echt een kerkdienst waarvoor je heel goed andere mensen kunt uitnodigen die niet zoveel op hebben met de traditionele kerkdiensten”, zegt Kerk op Zuilen. “Een dienst waar opa’s en oma’s met een gerust hart hun kleinkinderen mee naar toe kunnen nemen. Of nodig je niet-kerkelijke buren uit.”

Na de dienst is het feestje nog niet voorbij. Er is een afterparty met nog meer Top2000 nummers, koffie, thee, chocolademelk en oliebollen. De toegang is gratis.