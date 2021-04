Van Sijpesteijntunnel vanaf morgen ruim vier weken afgesloten voor fietsers

De Van Sijpesteijntunnel in Utrecht is vanaf maandag 19 april tot en met woensdag 12 mei afgesloten voor fietsers. Voetgangers kunnen in die periode wel gebruik blijven maken van de tunnel.

Het werk aan het fietspad en het riool bij de Smakkelaarshoek is eerder deze maand al begonnen. Vanwege de werkzaamheden was de ingang van de Stationspleinstalling aan de Smakkelaarshoek drie dagen dicht. Fietsers konden de stalling toen wel in en uit via de ingang aan de Moreelsehoek.

Vanaf morgen verplaatsen de werkzaamheden zich en wordt de Van Sijpesteijntunnel ruim vier weken afgesloten voor fietsers. Er gelden in die periode omleidingen via de Leidseveertunnel en de Daalsetunnel. Deze routes worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik blijven maken van de tunnel.

Wanneer het werk eenmaal is afgerond ligt er een nieuw fietspad in het gebied. Daarnaast is er straks volgens projectorganisatie CU2030 nog meer goed nieuws voor fietsers. Het heuveltje dat net na de Van Sijpesteijntunnel begint is dan namelijk minder steil.