Van suppen tot speurtocht: Utrecht doet zaterdag mee aan ’24 uur voor stadsnatuur’

Utrecht doet zaterdag mee aan de eerste editie van ‘24 uur voor stadsnatuur’. Op verschillende locaties in de stad zijn ‘groene’ activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van groen in de stad.

Op de website van milieuorganisatie en initiatiefnemer Natuur & Milieu is te zien wat er in de buurt gebeurt. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor een activiteit. Tot nu toe worden onder andere een audiotour rond de singel, een kinderspeurtocht, suppen rond de grachten, yoga en een wildplukwandeling georganiseerd. De meeste activiteiten zijn gratis.

Eigen activiteit organiseren

Naast meedoen aan een bestaande activiteit roept Natuur & Milieu mensen en organisaties ook op om zélf iets te organiseren. Alles mag, zolang de activiteit maar in het teken staat van natuur in de stad. Natuur & Milieu zorgt ervoor dat alle activiteiten zichtbaar worden op de landelijke activiteitenkaart.

Steeds minder groen in de stad

Uit een onderzoek uit 2024 van Natuur & Milieu en ingenieursbureau Sweco blijkt dat het openbaar groen in Nederlandse steden tussen 2019 en 2024 gemiddeld met 25 procent per huisadres is afgenomen. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat in Utrecht 7 op de 10 buurten versteend zijn. Dat is volgens het onderzoeksbureau het geval als er minder dan 75 vierkante meter openbaar groen per woonadres is of als het ontbreekt aan minimaal één hectare aaneengesloten groen. DUIC schreef vorig jaar ook al over de dalende hoeveelheid natuur in de stad en wat de gemeente Utrecht daar de komende 15 jaar aan wil doen.

Volgens Baudien Bosma, campagneleider bij Natuur & Milieu, verdient stadsnatuur meer ruimte, aandacht en bescherming. “Groen is van levensbelang voor vogels, insecten en andere dieren. Maar zeker ook voor onze eigen gezondheid. (..) Bovendien zijn groene steden veel beter bestand tegen extreme hitte en regenval.”