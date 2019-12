Van vogels tot wegzuigen; hiermee heeft de gemeente Utrecht de eikenprocessierups aangepakt

De gemeente Utrecht heeft het afgelopen jaar verschillende middelen ingezet tegen de eikenprocessierups. Zo zijn bomen bespoten met een bestrijdingsmiddel, zijn nesten van de rups weggezogen en zijn vogelhuisjes opgehangen om vogels aan te trekken die de eikenprocessierups opeten. De ene methode bleek succesvoller dan de andere.

De gemeente Utrecht heeft de bestrijding van de eikenprocessierups aan het eind van het jaar geëvalueerd. De plaag was afgelopen zomer drie keer zo groot als in 2018. De gemeente heeft ruim 1.200 meldingen van bewoners ontvangen. Dat is ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Ook de kosten waren dit jaar met zo’n 250.000 euro aanzienlijk hoger dan 2018 (110.000 euro) en 2017 (40.000 euro).

Wethouder Kees Diepeveen zegt dat de gemeente dit jaar verschillende maatregelen heeft genomen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Op 18 locaties verspreidt over de stad zijn preventieve methodes toegepast. Deze moesten voorkomen dat de rups überhaupt een nest in de boom bouwt.

Bespoten

Zo zijn op 9 locaties eikenbomen voor aanvang van het seizoen bespoten met een natuurlijk middel. Op bijvoorbeeld de Rhijnauwenselaan op de landgoederen bleek het middel erg effectief. 103 bomen werden ermee ingespoten en bij slechts drie bomen werd een nest aangetroffen. Een jaar eerder had de rups in alle bomen op deze locaties één of meerdere nesten gebouwd.

Een ander middel dat is gebruikt tegen de rupsen zijn zogenoemde nematoden, een vloeibaar middel met levende aaltjes die de rupsen doden. Deze methode bleek tegen te vallen. Op alle 7 locaties waar nematoden zijn ingezet moesten later ook nog andere maatregelen tegen de rups worden genomen.

Op 2 locaties heeft de gemeente 120 vogelhuisjes opgehangen om koolmezen en pimpelmezen aan te trekken. Deze vogels zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Er werd verwacht dat het eerste seizoen ongeveer een derde van de vogelhuisjes bezet zouden zijn, maar dit bleek hoger uit te vallen. Op de ene locatie waren al 64 procent van de huisjes bezet en op de andere 45 procent. Op beide locaties moesten later ook andere methodes worden ingezet om de rupsen te bestrijden.

Wegzuigen

Eén van die andere methodes is het wegzuigen van de nesten. In 2018 had de gemeente drie van dit soort bestrijdingsunits en vanwege de verwachte plaag zijn er dit jaar nog drie bijgekomen. Hierdoor lukte het volgens de wethouder meestal om binnen een week te reageren op een rupsmelding bij locaties met een hoge prioriteit. Denk hierbij aan scholen, ziekenhuis, kinderdagverblijven en terrassen. Op andere locaties duurde het zo’n 2 á 3 weken totdat het nest van de rups was weggehaald.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht op basis van de vlinderdichtheid in de zomer van 2020 weer veel overlast van de rups.