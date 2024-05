Vanaf 1 november betaald parkeren in delen van Ondiep en Tuindorp in Utrecht

Automobilisten moeten vanaf 1 november betalen om te parkeren in delen van Ondiep, Tuindorp en het gebied rond de rioolwaterzuivering in Utrecht. De regeling geldt alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 11.00 uur.

Het gaat in Ondiep om het gebied dat tussen de Ahornstraat, Royaards van den Hamkade, Marnixlaan, de Vecht en de spoorlijn ligt. Rond de rioolwaterzuivering moeten automobilisten straks betalen tussen de spoorlijn, de Vecht, Einsteindreef en Brailledreef. In Tuindorp zijn de Kardinaal de Jongweg, Professor Jordanlaan, de spoorloon richting Hilversum en de spoorlijn richting Bilthoven de grenzen van het gebied.

Mensen die in deze gebieden wonen kunnen vanaf 1 oktober een parkeervergunning aanvragen. Voor de eerste auto kost dit 39,60 per kwartaal en voor het tweede voertuig moet 98,97 euro per drie maanden worden betaald. En vergunning voor een bedrijfsauto kost 145,08 euro per kwartaal. Bewoners met bijvoorbeeld een gehandicaptenkaart kunnen een gratis vergunning krijgen.

De gemeente heeft het plan om uiteindelijk in de hele stad betaald parkeren in te voeren. “We willen in Utrecht meer ruimte voor groen, ontspanning, spelen en duurzame manieren om van A naar B te komen zoals wandelen, fietsen of deelvervoer. Betaald parkeren helpt ook om parkeeroverlast te voorkomen en te zorgen dat de stad bereikbaar blijft.”