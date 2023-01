Vanaf 21.30 uur geen bussen van U-OV meer in Utrecht vanwege staking chauffeurs

In Utrecht rijden donderdag vanaf 21.30 uur geen bussen meer. Dat is het gevolg van de FNV-staking van de buschauffeurs. U-OV raadt reizigers aan om hun reis uit te stellen of alternatief vervoer te zoeken.

Buschauffeurs en trambestuurders staken donderdag en vrijdag, nadat eerder deze week de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en FNV klapten. Vanwege de stakingen reden in Utrecht de hele dag al geen trams. Vanaf 21.30 uur ligt dus ook het busverkeer helemaal stil.

U-OV laat weten dat ’s middags en tijdens de avondspits zo’n 60 procent van de bussen rijdt. Vanaf 20.00 uur gaan er steeds minder bussen rijden. Door de staking is er na 21.00 uur onderbezetting ‘op een aantal cruciale plekken in onze organisatie’, aldus U-OV. “Hierdoor kunnen we voor de reizigers en onze medewerkers niet voldoende veilig en verantwoord openbaar vervoer bieden. Daarom rijden er vanaf 21.30 uur helaas geen bussen meer.”

Ook vrijdag wordt er nog gestaakt door de buschauffeurs en trambestuurders. Ook die dag rijden er minder bussen in Utrecht. U-OV raadt reizigers aan om de reisplanner kort voor hun reis in te vullen, omdat pas kort van tevoren bekend is welke bussen wel en niet rijden.