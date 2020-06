Vanaf 4 juli geen tramverkeer tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein

De werkzaamheden aan het tramtraject tussen station Utrecht Centraal en Nieuwegein starten op 4 juli. Vanaf dat moment rijden er geen trams meer. Eind september zijn de werkzaamheden pas klaar.

Komende maanden wordt de regiotram in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vernieuwd. Vanwege de werkzaamheden rijden er op meerdere momenten geen trams maar bussen. In Nieuwegein en IJsselstein rijden er nu al geen trams meer. In Utrecht stopt het vervoer op 4 juli. De Uithoflijn blijft wel gewoon rijden.

Om reizigers een veilige en comfortabele reis te blijven bieden, vernieuwt de provincie Utrecht de tramlijn. Daarom zijn nieuwe trams besteld met meer zitplaatsen en meer comfort. Alle perrons van de haltes tussen Utrecht Centraal Jaarbeursplein en Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid worden verlaagd en verlengd. Dit is nodig om de perrons passend te maken voor de nieuwe trams. De trambaan van Utrecht naar Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vrijwel geheel vernieuwd.

Vertraging

Eerder werd bekend gemaakt dat de werkzaamheden die tot en met 21 augustus gepland stonden minimaal vier weken langer zullen duren en meer geld kosten. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door corona gerelateerde maatregelen. Inmiddels is meer zicht op de duur van de verlenging van de werkzaamheden.

De vernieuwing van de tramlijn op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid is volgens de nieuwe planning gereed op 21 september. De tramlijn op het traject St. Antonius – IJsselstein Zuid wordt volgens de huidige prognose per 25 oktober in gebruik genomen. Er zullen daarom ook langer vervangende bussen rijden.