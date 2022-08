Vanaf december kan je vanuit Utrecht met de nachttrein naar wintersport in Oostenrijk

Reisorganisaties TUI en GreenCityTrip hebben de handen ineen geslagen en introduceren de TUI Ski Express. Deze nachttrein rijdt vanaf december van dit jaar naar verschillende Oostenrijkse wintersportadressen.

Tussen 23 december en 31 maart kunnen wintersportliefhebbers elke vrijdag in Utrecht opstappen. De trein, die begint in Amsterdam, rijdt dan in één keer door naar Oostenrijk. Bij Wörgl komt de express Oostenrijk binnen en splitst zich daar in een route naar Tirol en naar het Salzburgerland. Vervolgens stopt de trein op verschillende populaire wintersportadressen, zoals Zell am See, Gerlos en Westendorf.

Sinds mei van dit jaar bood TUI al nachttreinen naar verschillende Europese steden aan. Dat aanbod wordt nu dus uitgebreid met de wintersportbestemmingen. De trein wordt volgens de reisorganisatie een steeds populairder vervoersmiddel.

‘Waardevolle aanvulling’

Arjan Kers, general manager TUI Nederland: “Voor een aantal bestemmingen is de trein een mooi alternatief vervoermiddel. Vakantiegangers willen vooral comfortabel en gemakkelijk reizen, het is aan ons om dat bij elkaar te brengen. En het moet niet blijven bij goede intenties en mooie woorden, maar we moeten onze reizigers een concreet aanbod doen. Ik zie de TUI Ski Express als een zeer waardevolle aanvulling op ons aanbod wintersportreizen.”

Hessel Winkelman en Maarten Bastian van GreenCityTrip: “Na de start van een succesvolle samenwerking begin van de zomer, zijn we heel blij om met TUI, wintersport per nachttrein groot in de markt te zetten. Wij zijn er van overtuigd dat er veel belangstelling is, een grote partner als TUI maakt dat we het samen bereikbaar maken voor veel wintersporters”.