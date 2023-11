Vanaf december minder bussen en trams in Utrecht vanwege personeelstekort

Het lukt vervoerder U-OV niet om alle geplande bussen en trams in Utrecht te laten rijden vanwege personeelstekort. Dit betekent concreet dat vanaf 10 december, wanneer de nieuwe dienstregeling ingaat, 16 procent van de gewenste ritten niet doorgaat. De provincie heeft al laten weten boetes te gaan opleggen omdat het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.

Er leven al langere tijd zorgen over het personeelstekort in het stads- en streekvervoer. U-OV waarschuwde in september al dat de gewenste dienstregeling vanaf 10 december waarschijnlijk niet gereden zou kunnen worden.

Nu is daar ook een percentage aan gegeven, 16 procent van de ritten kan niet doorgaan. Overigens rijdt U-OV nu al 9 procent minder vanwege personeelstekort. Ook bij Syntus Utrecht spelen deze problemen, maar daar gaat het om een geringe uitval van ritten.

Ongeplande uitval

Bij het verminderen van ritten moet men bijvoorbeeld denken dat op sommige lijnen bussen nog maar één keer per half uur gereden wordt, in plaats van elk kwartier. De effecten zullen te merken zijn op tientallen bus- en tramlijnen. Het afschalen van de dienstregeling moet er wel voor zorgen dat er juist zo weinig mogelijk ongeplande uitval van ritten is.

Het afschalen van ritten gaat vanaf 10 december gebeuren, dan gaat namelijk de nieuwe dienstregeling in. De nieuwe dienstregeling is gemaakt in samenspraak met de provincie. Omdat U-OV zich vanaf 10 december niet aan die afspraken gaat houden, gaat de provincie ook boetes opleggen.