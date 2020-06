Vanaf dit weekend meer ruimte voor voetgangers in Utrechtse binnenstad

Voetgangers krijgen vanaf vandaag tijdelijk meer ruimte in de Utrechtse binnenstad. Met de maatregel moet het makkelijker zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

In eerste instantie geldt de uitbreiding alleen in de weekenden van 27 en 28 juni én 4 en 5 juli. De gemeente noemt deze periode de ‘test- en gewenningsfase’. Vanaf maandag 6 juli gaat de uitbereiding zeven dagen per week gelden tot vooralsnog 1 september.

De Neude oostzijde, Schoutenstraat, Annastraat, Korte Minrebroederstraat zuidzijde, Oudkerkhof, Servetstraat, Zadelstraat en Oudegracht tussen Hamburgerbrug en Smeebrug worden voetgangersgebied. Hier gaan dezelfde regels gelden als in het bestaande voetgangersgebied.

Dit betekent onder andere dat er tussen 10.00 en 18.00 uur niet gefietst mag worden. Fietsers die niet in het centrum moeten zijn worden dan ook geadviseerd om te rijden via de singel.

Informeren

De gemeente gaat in de test- en gewenningsfase mensen op een ‘publieksvriendelijke manier’ informeren over de nieuwe regels. “Indien nodig gaan we coulant om met situaties waarbij bewoners en ondernemers wat meer tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe situatie”, is te lezen in een raadsbrief.

Om te zorgen dat fietsers aan de rand van dit gebied genoeg parkeerplekken hebben worden er in de weekenden periodes pop-up stallingen neergezet op het Domplein, Mariaplaats, Jacobskerkhof en Janskerkhof.

Rotonde

Eerder had de gemeente al andere maatregelen genomen in het centrum van Utrecht genomen. Zo geldt op verschillende plekken eenrichtingsverkeer en ook ligt er een rotonde voor voetgangers.

Bekijk hieronder de kaart van het nieuwe voetgangersgebied.