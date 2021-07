Vanaf donderdag boetes in aangescherpte milieuzone centrum Utrecht

Bestuurders van een dieselauto met emissieklasse 3 kunnen vanaf donderdag 1 juli 2021 rekenen op een boete als ze in het centrum van Utrecht rijden. De toelatingseisen voor de milieuzone werden per 1 april 2021 aangescherpt, maar worden vanaf nu ook gehandhaafd.

Dieselauto’s met een emissieklasse van 3 of lager mogen het centrum van Utrecht niet meer in. Rijd je toch de binnenstad in, dan word je vanaf vandaag op de bon geslingerd.

Bestuurders van personen- en bestelauto’s krijgen een boete van 100 euro. Voor vrachtwagens geldt een boetebedrag van 250 euro. Eigenaren van dieselauto’s met een lage emissieklasse krijgen het advies om hun auto buiten de stad te parkeren en de reis met het openbaar vervoer te vervolgen.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de milieuzone ook voor autobussen die rijden op diesel. De toegangseis voor dieselvrachtwagens wordt ook strenger. Beide voertuigen moeten dan minimaal emissieklasse 6 hebben, willen ze de milieuzone inrijden.