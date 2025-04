Vanaf juni rijden er meer treinen van en naar Utrecht Leidsche Rijn

Goed nieuws voor treinreizigers van en naar Leidsche Rijn: per juni van dit jaar rijden er vaker treinen naar dat treinstation. Dat zegt de gemeente. Het gaat om een proef die tot en met 2026 loopt.

Voorheen reden er vier keer per uur treinen naar station Utrecht Leidsche Rijn, maar per 30 juni zal dat opgehoogd worden naar zes keer per uur. Die dienstregeling geldt van maandag tot en met donderdag. De gemeente zegt blij te zijn met deze beslissing: “Deze treinstops versterken de knooppuntfunctie van Leidsche Rijn Centrum.”

Proef

Voorlopig is de nieuwe dienstregeling alleen wel nog een proef. De extra treinen worden ingezet in 2025 en 2026. Daarna wordt gekeken of er voldoende reizigers gebruik maken van de treinen. “Samen met de provincie Utrecht staan wij garant voor het risico indien de extra stop onvoldoende extra reizigers trekt”, zegt de gemeente. “Bij voldoende extra reizigers komt de stop structureel in de dienstregeling.”

Ook wordt er door de gemeente gekeken naar hoe er meer U-link verbindingen – zes hoogfrequente buslijnen die stad en regio verbinden – kunnen worden geintroduceerd. Het gaat dan om een verbinding tussen Utrecht CS en Overvecht, en tussen het

USP, Galgenwaard, Vaartsche Rijn, Merwedekanaalzone naar Papendorp en Leidsche Rijn.

Andere aandachtspunten

De gemeente zegt daarbij ook te kijken naar het Utrecht Science Park: “De toevoeging van

bus-infrastructuur op USP-Overvecht (Sartreweg en Kardinaal de Jongweg) en op de

Europalaan Zuid.” En bijvoorbeeld de P+R-voorzieningen. “Voor beiden geldt dat een goede OV-bediening, buscapaciteit, tariefstelling en goede, veilige routing voorwaardelijk zijn voor het succes van deze producten.”