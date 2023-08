Vanaf komend weekend rijden er weer nachtbussen tussen Utrecht en omliggende dorpen

Bussen van Syntus gaan vanaf komend weekend weer in de nacht rijden tussen Utrecht en omliggende dorpen en steden. Lange tijd lag deze dienst eruit vanwege de coronamaatregelen en het tekort aan chauffeurs.

“Vanaf 26 augustus brengen de nachtbussen feestvierders vanuit Utrecht en Amsterdam weer thuis”, is te lezen in een persbericht van Syntus. Tijdens de coronapandemie werd vanwege het vroeger sluiten van de horeca besloten de nachtbussen te schrappen. Ook had het openbaar vervoer te maken met een personeelstekort. Inmiddels zijn er voldoende chauffeurs om een deel van het nachtnet weer op te starten.

Vooralsnog gebeurt dat alleen in de nacht van zaterdag op zondag tot 04.00 uur. Vanuit station Utrecht Centraal rijden er bussen naar de oostkant van de provincie waaronder Driebergen, Zeist, Veenendaal, Rhenen, Wageningen, Doorn en Amerongen. Naar de westkant van de provincie stoppen de nachtbussen vanuit Utrecht onder andere in De Meern, Woerden, Montfoort en Oudewater.

Reizigers hoeven voor de nachtdienst niet van tevoren een ticket te kopen. De mensen kunnen in de bus zelf inchecken. “Abonnementen en het Studentenreisproduct zijn niet geldig in de nachtbussen”, aldus Syntus.