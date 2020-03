Vanaf maandag rijdt iedere 5 minuten een tram tussen Uithof en Utrecht Centraal

Tram 22 gaat vanaf maandag 12 keer per uur rijden. Sinds de ingebruikname van de Uithoflijn in december reed de tram 10 ritten per uur.

Vanaf maandag hoeven passagiers dus nooit langer dan vijf minuten te wachten op tram 22. Tussendoor vinden er nog steeds testritten plaats want de frequentie van het aantal ritten moet verder omhoog. Het uiteindelijke doel is om de tram 16 keer per uur in beide richtingen te laten rijden.

Het streven is om dit voor het eind van 2020 voor elkaar te krijgen. In december wordt namelijk de nieuwe dienstregeling van vervoersbedrijf U-OV geïntroduceerd. Vanaf dat moment is station Utrecht Centraal ook geen eindhalte meer. Passagiers kunnen dan in één ruk doorreizen tussen Utrecht Science Park, en Nieuwegein en IJsselstein.

Storingen

Tram 22 rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 uur en 21.30 uur. Sinds de ingebruikname is het voertuig een aantal keer uitgevallen. Halverwege februari reed te tram zelfs twee dagen op rij niet vanwege storingen.

