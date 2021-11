Bijzondere lichtprojecties op gevels in Utrechtse binnenstad vanaf donderdag te bewonderen

Wanneer het aan het einde van de middag donker wordt in Utrecht, lichten zes gevels in de binnenstad op een bijzondere manier op. Via lichtprojecties worden 200 ontwerpen, kindertekeningen en werken van studenten, getoond op de gebouwen.