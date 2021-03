Vanaf vanavond uurtje langer buiten blijven; avondklok gaat om 22.00 uur in

De avondklok gaat vanaf vanavond een uur later in. Dit betekent dat mensen zonder geldige reden niet tussen 22.00 en 04.30 uur buiten mogen zijn. Ook de DUIC-avondklokapp is hierop aangepast.



Op 23 maart maakte het kabinet tijdens een persconferentie bekend dat de avondklok vanaf 31 maart een uur later in zou gaan. Veel Nederlandse burgemeesters, waaronder de Utrechtse Sharon Dijksma, vroegen daarom. Afgelopen weekend is namelijk de zomertijd ingegaan, waardoor het een uur langer licht blijft.

De avondklok ging op 23 januari van dit jaar in. Dijksma sprak toentertijd over een ‘ingrijpende maatregel’. In verschillende Nederlandse steden ontstonden hevige ongeregeldheden, maar in Utrecht bleef dat uit. Verschillende Utrechters lieten echter wel hun ongenoegen zien over de maatregelen, waaronder Jorge. Vanuit zijn raam aan de Monseigneur van de Weteringstraat slaat hij elke avond om 21.00 uur met een lepel op een pannetje.

Utrechters die bang zijn om per ongeluk de avondklok te vergeten kunnen nog steeds gebruikmaken van de Avondklokapp van DUIC. Eerder alarmeerde de app de gebruiker om 21.00 uur en vanaf vanavond is dat om 22.00 uur. Met de aanschaf van de applicatie steun je ook de lokale journalistiek.