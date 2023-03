Vanaf vandaag is het parkeren van je fiets op straat in het stationsgebied in Utrecht verboden

Het parkeren van je fiets of scooter op straat is in een gedeelte van de binnenstad in Utrecht vanaf vandaag verboden. In het gebied tussen de Croeselaan, Westplein, Catharijnesingel en het Moreelsepark mag geen enkel geparkeerd rijwiel op straat meer zichtbaar zijn. Toch houdt de gemeente ook nog wel een slag om de arm, het handhaven gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren.

De gemeente Utrecht meent dat er voldoende ruimte is voor fietsen in stallingen en fietsenrekken. Daarom is het niet meer de bedoeling dat er in het Stationsgebied fietsen los op straat staan. Ook zouden de geparkeerde fietsen hinder kunnen veroorzaken.

De gemeente zegt dat dat bij het bepalen van het gebied rekening is gehouden met de toegangen naar het station. Ook zou er rekening gehouden zijn met andere belanghebbenden, zoals de bewoners op de Croeselaan.

Vrijdag wordt gestart met het plaatsen van borden. Ook gaat de gemeente door middel van tekstkarren, advertenties op sociale media, directe communicatie met belanghebbenden en fietscoaches op locatie de nieuwe parkeerregels duidelijk maken.

In verband met de beperkte hoeveelheid personeel bij de gemeente wordt de handhaving overigens in fases uitgevoerd. De start van de handhaving is vanaf 20 maart bij de Moreelsehoek bij de stalling Stationsplein. Wanneer deze locatie voldoende vrij is van fietsen, gaat de handhaving beginnen op het Jaarbeursplein en de rest van het Stationsgebied. De verwijderde fietsen gaan naar het gemeentelijke fietsdepot.