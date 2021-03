Vanaf vandaag kleine versoepelingen: winkels verder open, meer mensen mogen buiten sporten

Een aantal coronamaatregelen wordt vanaf vandaag een beetje versoepeld. Zo zijn zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar weer begonnen, zodat zij hun zwemdiploma kunnen halen. Verder mogen winkels vanaf vandaag meer klanten ontvangen en zijn er versoepelingen voor sporters.

Om te kunnen winkelen moeten mensen nog steeds minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken, maar winkels mogen meer mensen tegelijkertijd ontvangen. Winkels mogen per 25 vierkante meter één klant ontvangen, met een maximum van vijftig klanten. Dat is een verruiming van de maatregel: eerder waren maximaal twee klanten per verdieping welkom.

Tekst loopt door onder afbeelding

De verdere heropening van de winkels zorgde nog niet direct voor drukte, maar bij onder meer de Bijenkorf ontstond kort na 10.00 uur wel een rij. Op andere plekken, zoals in Hoog Catharijne, was het rond die tijd nog erg rustig.

Sporten

Ook de regels voor buiten sporten worden vanaf vandaag verruimd. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen nu op sportaccommodaties weer met maximaal vier mensen sporten, mits ze anderhalve meter afstand houden.

Op locatie kunnen voor mensen die dat nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of bedrijf, theorie-examens en theorielessen worden georganiseerd. Ook mensen die vanwege hun rijgedrag een zogenoemde educatieve maatregel opgelegd hebben gekregen, kunnen weer theorie-examen doen.

Inreisverbod

Tot slot wordt het inreisverbod verruimd. Het inreisverbod geldt voor landen buiten de EU, maar voor een aantal groepen geldt een uitzondering. De volgende groepen mogen Nederland weer inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.