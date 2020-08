De provincie Utrecht heeft vandaag een online druktemonitor gelanceerd, de Druktemonitor Utrecht. Bezoekers kunnen op een digitale kaart aflezen op welke locaties het druk is of juist rustig. Groen is rustig, oranje betekent gemiddelde drukte en rood is druk.

De provincie wil met de druktemonitor het bezoek aan recreatieplekken en winkelgebieden spreiden, zodat iedereen verantwoord vakantie in eigen land kan vieren.

‘’We zijn blij dat inwoners en bezoekers er in onze regio weer op uitgaan, dat is ook belangrijk voor de ondernemers in de recreatiesector en horeca die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Het is natuurlijk wel belangrijk dat dit veilig gebeurt”, vertelde Arne Schaddelee, gedeputeerde Recreatie en Toerisme, al tijdens het maakproces van de monitor.

Op de kaart zijn verschillende plekken te zien waar mensen naartoe gaan voor dagrecreatie. Zoals zwemstrandjes, bossen met wandelroutes, maar ook restaurants en winkelcentra. De kleuren groen, oranje en rood geven aan of het rustig of druk is op deze locaties. Ook geeft de kaart informatie over de openingstijden van het gekozen recreatiegebied. En is het te druk? Dan geeft de kaart suggesties voor vergelijkbare plekken om te bezoeken.

Voor het maken van de kaart is onder meer samengewerkt met lokale ondernemers in de recreatie- en horecasector en beheerders van recreatieterreinen.