Vanaf volgende week werkzaamheden aan spoor tussen Utrecht en Geldermalsen; ‘Mijd het traject’

De NS geeft reizigers tussen Geldermalsen en Utrecht het ‘dringende advies’ om het traject tussen Geldermalsen en Utrecht vanaf volgende week een paar weken te mijden. Tot 5 augustus werkt ProRail aan het spoor en door het landelijke tekort aan chauffeurs kunnen busbedrijven niet genoeg bussen leveren.

De intercity’s tussen Utrecht en ‘s ‘s-Hertogenbosch kunnen in die periode niet rijden, evenals de sprinters tussen Houten en Geldermalsen. De grootschalige werkzaamheden in combinatie met het tekort aan chauffeurs en bussen, leidt ertoe dat de NS reizigers adviseert om het traject te mijden.

“Dit reisadvies geven we tandenknarsend”, zegt Stefan Gitz, die bij de NS verantwoordelijk is voor treinvervangend busvervoer. “We moeten eerlijk zijn naar onze reizigers. Als we iedereen gewoon naar het station laten komen, ontstaan er urenlange wachtrijen. Dat kunnen we niet maken”, aldus Gitz.

Buiten de spits

Reizigers die toch op pad gaan, krijgen het advies dat zoveel mogelijk buiten de spits te doen omdat de tekorten in de spits het grootst zijn. Reizigers die om willen reizen, kunnen via Breda of Nijmegen. De extra reistijd is dan zeker een uur en ook op deze routes kan het – mede vanwege de Nijmeegse Vierdaagse – extra druk zijn, waarschuwt NS.

De werkzaamheden tussen Utrecht en Geldermalsen duren van 14 juli tot en met 5 augustus. Kilometers spoor worden in die periode vervangen. De werkzaamheden staan al een paar jaar op de planning en zijn volgens NS nodig om de kwaliteit van het spoor op peil te houden. De werkzaamheden zijn bewust gepland in de vakantieperiode, omdat er dan minder treinreizigers zijn.