Vanaf volgende week werkzaamheden tussen Karel V en Bartholomeusbrug

De gemeente begint vanaf 10 januari met werkzaamheden in en rond de singel op het stuk tussen Karel V en de Bartholomeusbrug. Er wordt gewerkt bij de Catharijnesingel en het Geertebolwerk.

De aannemer begint op maandag met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het kappen van drie bomen die in het talud staan. Ook worden planten verwijderd en een treurwilg gesnoeid. Als de werkzaamheden klaar zijn, komen er drie bomen terug. Verder wordt zo’n 130 meter beschoeiing vervangen, evenals de dekplanken van de aanlegsteiger. De aannemer doet het werk vanaf het water en is zo’n vier tot acht weken bezig.

Als die werkzaamheden zijn afgerond, gaat de aannemer aan de slag met de steigers. Van maart tot mei worden er, ook vanaf het water, een nieuwe kanosteiger en een zitvlonder in het talud geplaatst. Het raamwerk daarvan wordt van staal en duurzame houten bekleding. De steiger die er nu ligt, wordt ongeveer tien meter verlengd en sluit dan aan op de wandelpaden in het park. Dat zijn de laatste werkzaamheden die nog bij het terugbrengen van het water in de singel horen. Boten kunnen gewoon door de singel blijven varen.

Catharijnesingel

Aan de Catharijnesingel zijn ondertussen ook nog werkzaamheden aan het riool, ter voorbereiding op de definitieve herinrichting. Vanaf 10 januari beginnen de werkzaamheden rond het kruispunt bij de Bartholomeusbrug. Op de weg komen afzettingen te staan, maar het verkeer kan wel gewoon doorrijden. De fietsenstallingen bij het Moreelsepark worden tijdelijk weggehaald.

Wel gaan de verkeerslichten op het kruispunt Catharijnesingel – Bartholomeusbrug uit. Die verkeerslichten komen in de nieuwe situatie ook niet meer terug. De Nicolaas Beetsstraat gaat voor een aantal maanden dicht, vanwege de veiligheid.