Vanaf vrijdagmiddag code geel in Utrecht vanwege onweersbuien met hagel en windstoten

Het KNMI heeft van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag code geel afgegeven voor de regio Utrecht. Reden daarvoor is de kans op onweersbuien met hagel en zware windstoten.

De onweersbuien liggen aanvankelijk vooral in het westen van het land, maar vanaf vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag komen ook in de rest van het land buien voor. In de regio Utrecht vallen in die periode mogelijk zware onweersbuien.

Volgens het KNMI is er kans op blikseminslagen, hagel en windstoten van rond de 75 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Het KNMI waarschuwt mensen om open water en open gebied te mijden en niet te schuilen onder bomen.