Vanaf zondag rijden ook de trams tussen Utrecht en IJsselstein weer

Vanaf zondag is het weer mogelijk om met de tram tussen Utrecht en IJsselstein te reizen. Dan wordt namelijk de vernieuwde lijn 61 in gebruik genomen. Vanwege mogelijke kinderziektes blijven de bussen op het traject ook tijdelijk rijden.



De tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein-Zuid en IJsselstein was na dertig jaar aan vervanging toe. In de zomer van 2020 zijn de werkzaamheden begonnen. Er reden sinds die periode dan ook geen trams meer over de trajecten.

Begin dit jaar konden mensen alweer gebruik maken van de nieuwe lijn om tussen Utrecht en Nieuwegein te reizen. Vanaf morgen komt daar ook de lijn naar IJsselstein bij. Vervoersbedrijf U-OV vraagt echter wel om vanwege corona alleen gebruik te maken van tram als de reis noodzakelijk is.

Testen

U-OV en het trambedrijf van de provincie Utrecht hebben de afgelopen periode meerdere testritten gereden. De nieuwe trams werden op de proef gesteld en de chauffeurs werden bekend gemaakt met het nieuwe materieel.

In de laatste fase van het testen reden de trams de gehele dag om te kijken of er op de klok van de dienstregeling gereden kon worden. “De trams zijn goed uit deze laatste serie testen gekomen. Reden om vanaf 14 maart de deuren te openen voor de reizigers”, is te lezen op de website van U-OV.

Bussen

Ondanks de vele testritten houdt het vervoersbedrijf rekening met storingen die vanwege ‘kinderziektes’ op kunnen treden. Daarom blijven de bussen, die afgelopen periode al als vervanging voor de tram reden, tot 16 maart rijden.

Raadpleeg de reisplanner van U-OV voor actuele informatie.