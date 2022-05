Vanavond wordt de bevrijding van Utrecht gevierd; bekijk hier het programma

Eerder deze week werd in de stad al uitgebreid het einde van de Tweede Wereldoorlog gevierd op het Bevrijdingsfestival, maar vandaag vindt er nog een plechtigheid plaats. Utrecht kwam namelijk pas op 7 mei 1945 onder het juk van de Duitsers vandaan en traditiegetrouw wordt daar ieder jaar bij stilgestaan.

Deze feestelijke plechtigheid vindt zaterdag plaats bij het Polar Bear monument in het Hogelandsepark nabij de Biltstraat. Het programma begint vanavond om 19.00 uur met een welkomstwoord van comitévoorzitter Youri van Dorssen en vlak daarna klinken de Nederlandse en Britse volksliederen.

Kinderen van de Utrechtse Kohnstammschool mogen dit jaar gedichten voorlezen. Ook burgemeester Sharon Dijksma houdt zaterdagavond een toespraak. Daarna worden er bloemstukken bij het monument gelegd en lopen de aanwezigen in een defilé langs het beeld van de ijsbeer. Tot slot is om 20.00 uur een optreden van ‘Sgt. Wilson’s Army Show’.

Biltstraat

Op 7 mei trokken Canadese en Britse troepen via de Biltstraat Utrecht in. In de straten van de stad stond een juichende menigte. Burgemeester Ter Pelkwijk, die door de bezetters was afgezet en vervangen door een NSB-burgemeester, keerde terug naar het stadhuis. Hij ontving de commandant van de bevrijdingstroepen op het bordes.

Bekijk hier meer beelden van de bevrijding van Utrecht.