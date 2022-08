Vandaag 348 jaar geleden stortte de Domkerk in, wat gebeurde er die dag?

De dag begon warm, 1 augustus 1674, maar het weer op die woensdag precies 348 jaar geleden zou in de loop van de dag flink omslaan. En dat met desastreuze gevolgen voor de Domkerk in Utrecht. Die stortte voor een deel in. Wat gebeurde er op deze dag?

De zomerse hitte van de eerste augustus in 1674 maakt in de loop van de dag plaats voor koeler weer. Een groot koudefront trekt over het land. Onweer kondigt de komst van het frissere weer aan, zoals gewoonlijk. Maar op deze bewuste dag, 348 jaar geleden, begint het toch opeens vervaarlijk hard te waaien. Een storm die ook wel bekend staat als ‘het Schrickelik Tempeest’ steekt op, met een tornado tot gevolg.

“De stad Utrecht wordt het zwaarst getroffen”, schrijft het KNMI. “Tussen zeven en half acht ‘s avonds is de storm op haar hevigst.” De storm laat een spoor van vernieling achter in de stad. Voorbij de Wittevrouwenstraat stort een herberg in en een groot aantal bomen in de binnenstad worden ontworteld.

Actieve buienlijn

Verschillende kerken verliezen torenspitsen, waaronder de Buurkerk, de Pieterskerk en de Agnietenkerk. De Domkerk wordt nog wel het meest aangetast voor de rukwinden. “Hoewel de kerk meerdere malen door storm schade opliep, stort het middenschip van de kerk, tussen de toren en het kruiswerk in”, aldus het KNMI.

Volgens het instituut kan worden vastgesteld dat er een ‘zeer actieve buienlijn’ over het land trok. “Het extreme weer van deze dag heeft talloze slachtoffers geëist, grote verwoestingen in dorpen en stadsdelen veroorzaakt en het maatschappelijk leven anno 1674 sterk ontwricht.”

Desastreus

Zouden zulke weersomstandigheden vandaag de dag voorkomen, dan zouden die volgens het KNMI ‘ronduit desastreus’ zijn voor de Nederlandse samenleving. Het volledige verhaal is hier te lezen.