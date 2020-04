Vandalen slaan meerdere autoruiten aan diggelen in Utrechtse Rivierenwijk

Meerdere geparkeerde auto’s zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield in de Utrechtse Rivierenwijk. De vandalisten hadden het gemunt op de ruiten van de voertuigen.

Op foto’s op sociale media zijn verschillende auto’s te zien waarvan een ruit aan diggelen is geslagen. Alle vernielde auto’s stonden geparkeerd in de Maasstraat. De politie roept slachtoffers op aangifte te doen en getuigen zich te melden.

De wijkagenten zeggen al wat vaker door de Rivierenwijk te rijden om dit soort vernielingen te voorkomen, maar dat het nog niet het gewenste effect heeft.

“We zullen er alles aan doen om het tegen te gaan en de dader te pakken. Hiervoor hebben we u ook hard nodig. Mochten jullie iets horen in de wijk of hebben jullie een idee wie verantwoordelijk is dan horen we dat graag”, is te lezen op sociale media.