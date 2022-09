VandeStreek uit Utrecht wint prestigieuze Europese bierprijs

De Playground IPA van de Utrechtse brouwerij vandeStreek is in de prijzen gevallen tijdens de European Beer Star 2022 in München. In de categorie ‘new-style non alcoholic beer’ pakte de Playground IPA de gouden medaille. In totaal werden 2.168 bieren uit 40 landen ingezonden om mee te dingen voor een van de prijzen in de competitie.

De tijd dat bieren zonder alcohol niet serieus genomen worden ligt al even achter ons. Het wordt steeds meer gedronken en de Playground IPA uit Utrecht smaakt veel mensen goed.

Het is niet de eerste prijs die de gebroeders Van de Streek binnenslepen met hun non alcoholic IPA. “De Playground IPA wint elk jaar weer opnieuw medailles, maar deze European Beer Star is wel een heel bijzondere”, zegt Sander van de Streek, medeoprichter van vandeStreek bier. “Door een jury van experts te worden uitgeroepen als allerbeste non alcoholic bier is geweldig”.

Het internationale karakter van de competitie is belangrijk voor vandeStreek bier, aangezien de Playground IPA inmiddels in meer dan 20 landen wordt verkocht.

De prijs werd woensdagavond 14 september persoonlijk in ontvangst genomen tijdens de Drinktec vakbeurs in München. “De prijs betekent veel voor ons als brouwers”, zegt Ronald van de Streek, medeoprichter en broer van Sander. “Het is een erkenning en waardering voor ons bier op internationaal niveau. Iets waar we ontzettend trots op zijn!” Waar de award komt te staan? “We gaan een mooi plekje vinden voor de prijs. Misschien wel in ons nieuwe proeflokaal dat we eind dit jaar openen aan de Oudegracht!”