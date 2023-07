Vanuit deze nieuwe opvangplek kunnen de Oekraïense vluchtelingen wedstrijden van FC Utrecht zien

Smetteloze kamers, nieuw beddengoed, meerdere woonkamers en een fietsenstalling. De nieuwe opvang voor Oekraïense vluchtelingen nabij stadion Galgenwaard is klaar. Hier worden vanaf volgende week ruim 265 mensen opgevangen. Het oude kantoorpand is afgelopen weken flink onder handen genomen.

De oorlog in Oekraïne blijft voortduren, daarom is de gemeente sinds de vluchtelingenstroom op gang kwam op zoek naar goede opvangplekken. Met de opening van de nieuwe opvang aan het Herculesplein is de druk even van de ketel. Voor hoe lang dat zo blijft, is volgens de gemeente lastig in te schatten. De gemeente heeft de laatste tijd nadrukkelijk gezocht naar plekken waar de vluchtelingen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en ook langer kunnen blijven.

Tekst loopt door onder afbeelding

De vluchtelingen die in de nieuwe opvang komen, wonen nu nog bijvoorbeeld bij gastgezinnen, waarvan sommigen al meer dan een jaar Oekraïners opvangen. De kamers op de locatie aan de Herculesplein bestaan uit twee stapelbedden, een tafeltje en een paar kastjes. Er zijn gedeelde woonkamers, keukens en badkamers en een studieruimte. Er zullen veelal gezinnen komen te wonen. Veel vluchtelingen hebben werk en hun kinderen gaan naar school.

FC Utrecht

Vanuit het pand is vanuit verschillende kamers het stadion te zien, zelfs het veld is te bewonderen. De opvang ligt direct naast Galgenwaard. De gemeente heeft op voorhand contact gehad met FC Utrecht over de nieuwe buren, ook vanuit veiligheidsoverwegingen en hoe er gehandeld moet worden bij bijvoorbeeld risicowedstrijden. Vanuit beide partijen waren er echter geen bezwaren.

Tekst loopt door onder afbeelding

Het Rode Kruis verzorgt de dagelijkse begeleiding. “We helpen met het vinden van werk, bieden zorg waar nodig en willen ook cursussen gaan geven. We willen ze vooral de goede richting op wijzen, waarna ze zelfstandig aan de slag kunnen.”

De locatie kan in ieder geval voor twee jaar gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen.