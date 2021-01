Vanwege avondklok: The Final Countdown te horen vanaf Utrechtse Domtoren

Malgosia Fiebig, beiaardier van de Utrechtse Domtoren, speelt zaterdagochtend een aantal liedjes die in het teken staan van de avondklok. Zo is onder andere The Final Countdown en Strangers In The Night te horen.

De avondklok gaat zaterdagavond om 21.00 uur in. Vanaf dat moment mag niemand zonder geldige reden buiten zijn. Fiebig grijpt dit moment aan om een aantal liedjes met de thema’s ‘avond’ en ‘nacht’ te spelen op het carillon van de Domtoren.

Het optreden begint zaterdagochtend om 11.00 en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Naast de twee bovengenoemde nummers speelt Fiebig ook The Night We Call It A Day, Nights In White Satin, Stand By Me, When The Night Comes, The Soud Of Silence, Als Het Avond Is, Stil In Mij, Avond en We’ll Meet Again.

De avondklok geldt vanaf vandaag tot en met dinsdag 9 februari. Het is op al die dagen verboden om tussen 21.00 en 04.30 uur buiten te zijn, tenzij er een geldige reden is. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor alle uitzonderingen.