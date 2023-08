Vanwege nieuwe fietsroute verdwijnen 60 parkeerplaatsen en zo wil Utrecht de druk opvangen

Vanwege een nieuwe fietsroute door Utrecht verdwijnen er langs het traject zo’n zestig parkeerplaatsen en de gemeente wil de druk die hierdoor toeneemt op een aantal manieren dempen. Zo wordt het aantal vergunningen afgebouwd en ook worden bewoners gestimuleerd gebruik te maken van deelvervoer en parkeergarages. Ook kan het zijn dat mensen straks hun auto simpelweg niet meer dichtbij hun huis kunnen parkeren.

Eerder dit jaar werden de plannen voor ‘Fietsroute om de Noord’ bekendgemaakt. Deze route moet er straks voor zorgen dat fietsers ‘comfortabel’ en ‘snel’ tussen de Amsterdamsestraatweg en de Bilstraat kunnen pendelen. Het is onder meer de bedoeling hiermee de drukte te spreiden en het centrum te ontlasten. Het traject loopt over de Herenweg, Kaatstraat, Adelaarstraat, Johannes de Bekastraat, Van ’s-Gravesandestraat, Menno van Coehoornstraat, Alexander Numankade, F.C. Dondersstraat en de Biltstraat. De gemeente is van plan om de fietsers straks zoveel mogelijk voorrang te geven op de route. Daarnaast worden de Kaatstraat én de Adelaarstraat ingericht als fietsstraat.

Om de fietsers de ruimte te geven moeten er ongeveer zestig parkeerplaatsen verdwijnen. Daardoor neemt de parkeercapaciteit in de rayons Pijlsweerd en Vogelenbuurt af. “Hoewel het aantal op te heffen parkeerplaatsen ten opzichte van de totale capaciteit in de rayons klein is, zal de parkeerdruk in de directe omgeving in eerste instantie waarschijnlijk iets toenemen”, schrijft het college in een brief die deze week naar de raad is gestuurd. Er worden een aantal maatregelen genomen om dit effect zoveel mogelijk te dempen.

Uitproberen

Zo worden in de Vogelenbuurt, waar momenteel een wachtlijst is voor parkeervergunningen, straks minder vergunningen afgegeven. Ook gaat de gemeente de ongeveer 1.500 parkeervergunninghouders in het gebied benaderen met de vraag of zij hun vergunning in willen leveren.

Bewoners worden daarnaast gestimuleerd hun auto in een garage of P+R te parkeren, of gebruik te maken van deelmobiliteit. Mensen die hierover twijfelen kunnen het uitproberen en zij krijgen daarbij de garantie dat zij hun vergunning binnen twee jaar weer terugkrijgen als het alternatief toch niet bevalt.

Grotere straal

Tot slot heeft de gemeente gekeken of er in de omgeving extra parkeerplakken bij kunnen komen, maar dit heeft niet veel opgeleverd. Wanneer het plan voor Fietsroute om de Noord verder wordt uitgewerkt wordt in grotere straal onderzocht of er plekken bij kunnen komen. “Dit kan voor bewoners mogelijk gaan betekenen dat parkeren niet meer altijd in de directe nabijheid zal kunnen.”

Het college verwacht dat de werkzaamheden aan de nieuwe fietsroute eind volgend jaar beginnen.