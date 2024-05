Vanwege personeelstekort gaat U-OV buschauffeurs in het buitenland zoeken

U-OV gaat buschauffeurs werven in het buitenland vanwege personeelstekort. De eerste chauffeurs uit het buitenland worden in juni in de bussen in Utrecht verwacht. Vanaf dan kan het dus voorkomen dat chauffeurs geen Nederlands spreken.

Qbuzz, het bedrijf achter U-OV, laat weten dat er al geruime tijd sprake is van personeelstekort in het Nederlandse openbaar vervoer. De langdurige personeelstekorten zorgen voor verstoringen in de aangeboden dienstregeling. Daarom start het bedrijf met de proef om Europese buschauffeurs aan te trekken.

Daarmee vervalt ook de eis dat chauffeurs Nederlands moeten kunnen spreken. “Deze Europese chauffeurs spreken Engels, worden gedurende 4 weken via een onboarding- en instructieprogramma wegwijs gemaakt voordat ze diensten gaan rijden”, aldus de vervoerder. De eerste weken rijdt er iemand met de chauffeur mee die wel de Nederlandse taal machtig is. Het bedrijf verwacht in juni de eerste chauffeurs op de bus.