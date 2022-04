Vanwege zoektocht naar opvangplekken blijven andere zaken bij de gemeente Utrecht liggen

De zoektocht naar opvangplekken voor vluchtelingen vraagt momenteel zoveel van medewerkers van de gemeente Utrecht dat andere zaken blijven liggen. Op dit moment wordt daarom onderzocht of de werkzaamheden binnen het gemeentelijk apparaat anders ingedeeld kunnen worden.

Sinds het begin van de grootschalige oorlog in Oekraïne, nu ongeveer twee maanden geleden, is de vraag naar opvangplekken voor vluchtelingen enorm toegenomen. Zo heeft Den Haag aan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de opdracht gegeven om binnen korte tijd minimaal tweeduizend plekken, die ten minste 6 maanden beschikbaar zijn, te realiseren. Duizend daarvan moesten al binnen twee weken beschikbaar zijn.

“Vertaald naar de stad betekent dit dat Utrecht de opdracht heeft om 800 opvangplekken te gaan realiseren voor tenminste een half jaar”, schrijft het college in een brief aan de raad. De eerste 400 plekken waren binnen twee weken gevonden, in samenwerking met partners en bewoners van de stad en het omliggende gebied.

Impact

Ondertussen komen er nog steeds vluchtelingen naar Nederland en het Rijk werkt volgens de gemeente dan ook aan een plan om nog meer plekken te realiseren. “Hieruit zal naar alle waarschijnlijkheid de vraag komen om ook in de VRU (en in de stad Utrecht) meer mensen op te gaan vangen.”

Op dit moment wordt binnen de gemeente dan ook hard gezocht om binnen afzienbare tijd het aantal opvangplekken waar mensen minimaal een half jaar kunnen verblijven op te schalen. Dit werk heeft grote impact op de gemeentelijke organisatie omdat ‘een groot aantal’ medewerkers hier intensief bij betrokken is.

“In de praktijk betekent dit dat andere belangrijke reguliere werkzaamheden geheel of gedeeltelijk tot stilstand zijn gekomen. Op dit moment doet ons college een inventarisatie om te bepalen hoe een noodzakelijke herprioritering van de werkzaamheden eruit kan zien.”

Reëel beeld

De gemeente heeft op dit moment zo’n 860 plekken gerealiseerd die langer dan 72 uur beschikbaar zijn. Dit is inclusief de 200 bedden in de Jaarbeurs. Dit aantal geeft volgens de gemeente echter geen reëel beeld van het aantal vluchtelingen dat in de stad verblijft.

Vluchtelingen zijn namelijk niet verplicht gebruik te maken van de geregelde opvangplekken. Sommigen hebben via hun eigen netwerk onderdak gevonden. In Utrecht is bijvoorbeeld al aan meer dan 1.000 mensen leefgeld gegeven.

Boot

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om in het provinciehuis op het Utrecht Science Park zo’n 200 mensen op te vangen. Ook zegt de gemeente dat er op dit moment wordt gekeken of er een opvangboot ingezet kan worden, waar eveneens 200 vluchtelingen onderdak kunnen krijgen. Waar deze zou komen te liggen is nog niet bekend.

Naast deze mogelijke nieuwe opvangplekken, verdwijnen er ook locaties. Zo is bijvoorbeeld met het COA afgesproken dat er tijdelijk mensen in het voormalige gebouw van Holland Casino opgevangen konden worden. Eerst zou dit tot en met 24 april zijn, maar omdat het COA iets meer tijd nodig heeft voor de uitstroom is besloten deze plek open te houden tot uiterlijk 28 april.