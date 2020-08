Varen of surfen op nieuwe singel in Utrecht nog even niet de bedoeling

Het is nu officieel nog een bouwlocatie, dus varen of surfen op het nieuwe gedeelte van de singel is niet de bedoeling. Zo laat de gemeente Utrecht weten. Vanaf 12 september zijn alle recreanten welkom.

Tijdens een onbewaakt moment voer Jaqcues Reckers als een van de eerste onder Hoog Catharijne door. Het filmpje dat hij daarvan maakte is al ruim 11.000 keer bekeken.

Eigenlijk was dit nog niet de bedoeling, laat de gemeente weten. Maar de singel was toen nog niet afgesloten, dat gebeurde later wel toen de aannemer meerdere pontons plaatste in het water bij TivoliVredenburg.

Maar ook afgelopen week waren er surfers te zien die niet konden wachten. De gemeente Utrecht laat weten dat dit echt nog niet de bedoeling is. “Het is nog niet toegestaan om hier te varen/surfen, want het gaat hier om een bouwterrein. Er staan ook verbodsborden die dit aangeven.” Omdat de singel nog niet klaar is, zitten er nu nog risico’s aan het varen en surfen in de singel.

Nog een paar weken wachten, vanaf 12 september is de singel weer klaar en kan iedereen een rondje om de stad varen.