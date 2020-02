Varkensbocht knooppunt Rijnsweerd dicht na ongeval

Vanwege een ongeval is een deel van knooppunt Rijnsweerd afgesloten. De verbindingsweg van de A28 vanuit Amersfoort naar de A27 richting Breda blijft tot in de avond dicht.

Het ongeluk vond plaats in de Varkensbocht. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Eén auto stond na het ongeval met flinke schade aan de voorzijde midden op de rijbaan. Het is ook niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die vanuit Amersfoort komen om te rijden via de A1 en de A27. Ook kan er omgekeerd worden bij de op- en afrit Veemarkt. Tot hoe laat de weg blijft afgesloten is niet duidelijk.