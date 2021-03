Vaste stek voor 31 nieuwe bomen in Utrechts stationsgebied

In de omgeving van de Catharijnesingel in Utrecht worden de komende dagen 31 bomen geplant. De bomen krijgen nu dus hun vaste stek in het stationsgebied.

Op de Catharijnesingel komen tussen de Vredenburgknoop en de Stadskamer komen bomen te staan. De gemeente is in het gebied klaar met het leggen van stenen, dus is het tijd om groen te planten. In de middenberm van de Catharijnesingel en aan de waterkant worden zestien platanen geplant.

Bij de Moreelsehoek worden daarnaast zes bomen geplant en op de Smakkelaarshoek nog eens negen bomen. Dat zijn geen platanen, maar een variatie aan verschillende boomsoorten. Het gaat om notenbomen, bergdennen en lindesoorten.

Komende dagen krijgt het gebied er in totaal dus 31 bomen bij.