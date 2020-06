Veel enthousiaste reacties op nieuw jubileumshirt gemaakt door supporter FC Utrecht

Vormgever Nathan Roos krijgt veel lof voor de ontwerpen die hij heeft gemaakt voor het nieuwe shirt voor het jubileum van FC Utrecht. Hij heeft onlangs voor de tiende keer een seizoenskaart verlengd voor zijn club maar besloot dit jaar ook wat extra’s te doen. Hij ontwierp een shirt en logo voor de club die dit jaar 50 jaar bestaat. Nathan deed dit niet in opdracht van FC Utrecht, maar uit liefde voor de club. Een cadeautje, omdat de FC Utrecht jarig. “Zou mooi zijn als het shirt er ook echt komt.”

Op 1 juli 2020 bestaat FC Utrecht 50 jaar. De club zelf brengt die dag een boek uit en heeft een eigen shirt gemaakt. Nathan liep ook al een tijdje rond met dit idee. Hij werkt in het dagelijks leven als vormgever en bezoekt Stadion Galgenwaard al jaren. Ook hij besloot een ontwerp voor een shirt te maken.

“Elk jaar kijk ik weer uit naar het nieuwe uit- en thuisshirt. Toen de discussie speelde in 2018 over het witte vlak op de voorkant dacht ik al, hier moet ik een keer wat mee doen. Toen ik vorig jaar besefte dat de club 49 jaar bestond – en dit jaar dus 50 jaar – nam ik mijzelf voor om ook een shirt te ontwerpen”, vertelt Nathan.

Eigenlijk wilde hij het shirt al wat eerder afhebben, zodat hij het op voorhand naar de club kon sturen. “Wellicht konden ze er dan nog wat mee voor het jubileum.” Nathan werd echter begin dit jaar vader en had al zijn tijd nodig. “Maar tussen de bedrijven door, tijdens lange avonden en nachten, heb ik nu alles toch af kunnen krijgen.”

Thuis- en uitshirt

Als doel had hij een thuis- en uitshirt te ontwerpen, maar daar is ook een nieuw logo en ander materiaal bijgekomen. Op beide shirt is het herkenbare diagonaal van Utrecht te vinden en zijn de namen te vinden van alle voetballers die ooit bij FC Utrecht gespeeld hebben. “Op het thuisshirt heb ik een foto van supporters gebruikt, zij maken samen met de voetballers de sfeer in Galgenwaard – het is ons stadion. Op het uitshirt heb ik een foto van Utrecht gebruikt. Als de club uitspeelt, vertegenwoordigt ze natuurlijk de stad.”

Maar de sponsoren op de achterkant, daar gaan ze meestal niet mee akkoord toch? “Ik heb het ontwerp natuurlijk ook vanuit mijn eigen visie gemaakt. En we kennen natuurlijk ook het voorbeeld van shirtsponsor Intel van FC Barcelona. Dat bedrijf koos ervoor om het logo aan de binnenkant van het shirt te plaatsen. Dat leverde heel veel promotie op. Het kan dus werken, ook op de achterkant, als er maar een goed verhaal bijzit.”

Nathan plaatse de ontwerpen onlangs op zijn eigen website en sociale media, daar kwamen veel lovende reacties op. “Uiteindelijk ziet elke ontwerper natuurlijk graag dat zijn werk ook in productie wordt genomen, maar ik heb het in eerste instantie echt voor mijzelf gemaakt. Ik heb het wel naar FC Utrecht gestuurd, mochten ze er iets van willen overnemen dan zou dat mooi zijn.”

Ondertussen heeft Nathan zijn seizoenskaart alweer verlengd: “Ja, ik hoop natuurlijk, als het weer veilig kan, zo snel mogelijk in het stadion te zitten.”

Alle ontwerpen bekijken? Dat kan hier.