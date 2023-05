Veel files rondom Utrecht op wegen richting het zuiden

Verkeer rondom Utrecht loopt tijdens de avondspits maandag veel kans om in de file terecht te komen. Vooral op wegen richting het zuiden is het druk, waaronder op de A2 en de A27.

Op de A2 is vooral veel vertraging tussen Utrecht en Den Bosch, tussen knooppunt Oudenrijn en afrit Everdingen en nog verder naar het zuiden, tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Ook verkeer tussen Amsterdam en Utrecht moet rekening houden met drukte, bijvoorbeeld tussen Maarssen en Nieuwegein.

Verkeer op de A27 loopt vanwege een ongeluk vertraging op tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Verder is het op de A27 druk tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein en verderop, tussen Hagestein en Noordeloos. Ook automobilisten die van Utrecht naar Breda moeten, krijgen te maken met files.

De fileteller tikte zojuist de 400 kilometer aan, terwijl het nog geen 17:00 uur is. Het is dus erg druk op de rijkswegen. Dat zien we ook op de #A2 en #A27 vanaf Utrecht richting het zuiden. Ga je zo op pad? Check dan eerst https://t.co/AkieH72Pmg voor een compleet overzicht. pic.twitter.com/P4JJgQptNx

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 1, 2023