Veel mensen in Utrechtse binnenstad; gemeente roept op om drukte te vermijden

Het is zaterdag druk in de Utrechtse binnenstad. Dat constateert de gemeente. Bezoekers wordt daarom geadviseerd drukke plekken te vermijden.

“We zien dat het op veel plekken in de stad druk is, vooral in de binnenstad”, laat de gemeente weten via sociale media. “Vermijd die drukke plekken en loop even een blokje om, of kom op een rustiger moment naar de binnenstad.”

Gisteren liet de gemeente al weten dat het vooral in parken en op het water bij mooi weer in de loop van de dag druk kan worden. Ook de omgeving van het Vredenburg wordt het vaak naarmate de middag vordert drukker. Hier gaat het dan met name om winkelend publiek.

Nu is het dus in de gehele binnenstad druk volgens de gemeente.