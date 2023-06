Veel minder treinen door defecte bovenleiding tussen Utrecht Centraal en Rotterdam

Door een kapotte bovenleiding kunnen tussen Utrecht Centraal en Rotterdam veel minder treinen rijden. De NS denkt dat de storing eind van de middag verholpen is.

De NS meldde kort na 15.00 uur dat er vanwege een defecte bovenleiding veel minder treinen kunnen rijden tussen Utrecht en Rotterdam. Reizigers op het traject moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen.

Het leek er even op dat de storing tot in de avonduren zou gaan duren, maar die verwachting is inmiddels bijgesteld. De NS verwacht nu de storing rond 17.00 uur te hebben opgelost.