Tijdelijk veel minder treinen rond Utrecht Centraal vanwege persoon die op het spoor loopt

Van en naar Utrecht Centraal reden korte tijd veel minder treinen dan normaal. Het treinverkeer was volgens de NS verstoord omdat er iemand op het spoor liep. Korte tijd later werd duidelijk dat de verstoring weer voorbij was.

In de reisplanner van de NS was te zien dat alle trajecten die uitkomen op Utrecht Centraal geraakt waren door de verstoring. De NS verwachtte in eerste instantie dat de verstoring ongeveer een uur zou duren, maar de treinen reden al snel weer zoals normaal.