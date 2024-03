Veel onderzoek nodig om drie bomen langs Oudegracht in Utrecht te sparen

Er wordt veel gedaan om te voorkomen dat drie platanen, die op de werf van de Oudegracht in Utrecht staan, gekapt moeten worden vanwege het herstel van de walmuur op die plek. Er zijn allerlei verschillende manieren van restaureren onderzocht en nu men met een omweg bij het oorspronkelijke plan terecht is gekomen, moet gekeken worden wat de impact van deze werkwijze op de drie bomen is.

Het gaat om het deel van de Oudegracht tussen de Smeebrug en Weesbrug. In 2015 is een stuk van de walmuur op deze locatie al hersteld, maar de laatste dertig meter is overgeslagen vanwege de complexiteit. Op dit deel zijn de wortels van drie platanen namelijk vergroeid met de werf en de walmuur.

Begin vorig jaar heeft de gemeente tijdens een burenoverleg de aanpak voor dit complexe deel gepresenteerd. “Een aantal buurtbewoners heeft de gemeente toen gevraagd of er nog andere mogelijkheden zijn om de walmuur te herstellen, met minder impact voor de bomen”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Varianten

Vervolgens zijn vijf verschillende varianten onderzocht die uiteenliepen van niet herstellen tot het maken van een hulpconstructie voor de bomen. Elke variant heeft volgens de gemeente voor- en nadelen. Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant en deze is vorige zomer met omwonenden besproken.

In de tussentijd is men echter van gedachten veranderd. “Steeds meer goederenvervoer gaat via het water, ook om zwaar verkeer boven werfkelders te voorkomen. De eerdere voorkeursvariant zou vervoer via water teveel belemmeren.”

Oorspronkelijke plan

Daarom is nu gekozen om toch het oorspronkelijke plan uit te voeren, waarbij de walmuur net zoals op andere plekken wordt hersteld en bij de drie bomen een frame te plaatsen dat de boel stabiel moet houden.

Er bestaat echter een kans dat de staat van de bomen door de werkzaamheden verslechtert. “We nemen daarom meer tijd om te onderzoeken hoe de gevolgen voor de bomen zo beperkt mogelijk kunnen blijven en maatregelen voor te bereiden”, aldus de gemeente.