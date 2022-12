Veel onduidelijkheid over gevolgen van stikstofuitspraak; bouw van honderden woningen in Utrecht mogelijk vertraagd

Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van de stikstofuitspraak die de Raad van State onlangs heeft gedaan. De Raad van State veegde de zogenoemde bouwvrijstelling van tafel en dat leidt mogelijk tot vertraging voor Utrechtse bouwprojecten, waaronder Cartesiusdriehoek, Leeuwesteyn en de windmolens in de polder Rijnenburg.

De Raad van State oordeelde begin november dat er een streep moest door de bouwvrijstelling, een belangrijk onderdeel van het CO2-beleid van de overheid. Nu deze vrijstelling niet meer geldt, moet per project gekeken worden hoeveel stikstof er vrijkomt bij de bouw ervan. Dat kost veel tijd en er is een tekort aan mensen om deze rapportages te schrijven, waardoor er vertraging kan ontstaan.

Wat de uitspraak van de Raad van State precies betekent voor projecten in Utrecht, blijkt nogal onzeker. Verschillende gemeenteraadsfracties vroegen het college van B&W naar de gevolgen voor de vele bouwprojecten in de stad. Die zijn niet altijd even duidelijk, maar het college denkt dat verschillende projecten vertraging op kunnen lopen.

Voortoets

Het gaat dan om projecten waarbij de zogenoemde ‘stikstofdepositie’ nog niet is berekend in de bouwfase. In dat geval zal dat nu namelijk alsnog moeten gebeuren. Projecten waarbij de stikstofdepositie wel is berekend in de bouwfase kunnen ook extra vertraging oplopen, omdat een zogenoemde ‘voortoets’ nodig is. Daarbij wordt gekeken welke gevolgen de stikstof die vrijkomt bij de bouw heeft voor Natura2000-gebieden. Soms zal er na de voortoets een extra vergunning moeten worden aangevraagd. Pas in die procedure wordt dan duidelijk of een project wel of niet door kan gaan.

Maar wat betekent dat dan concreet voor Utrechtse bouwprojecten? Het college kan nu niet inschatten of er projecten zijn die helemaal niet door kunnen gaan. Dat er projecten zijn die waarschijnlijk vertraging op gaan lopen, is wel duidelijk. Een aantal projecten krijgt te maken met de eerdergenoemde voortoets, al is onduidelijk voor hoeveel vertraging dat precies gaat zorgen. Daarnaast zijn er twintig projecten waarvoor door de uitspraak van de Raad van State nu aanvullende berekeningen nodig zijn. Daardoor loopt de bouw van meer dan duizend woningen mogelijk vertraging op.

Twijfel

Het gaat onder meer om woningen in de Cartesiusdriehoek, Leidsche Rijn Centrum, Leeuwesteyn en de tijdelijke woningen die gepland staan op de Pagelaan. Ook over vier windmolens in de polder Rijnenburg is twijfel. De gemeente kijkt nu of daar met ander materieel gewerkt kan worden, zodat de stikstofuitstoot lager is. Een volledig overzicht van de projecten die mogelijk vertraging oplopen, is hieronder te zien.