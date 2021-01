Veel politie bij Park de Gagel in Utrechtse wijk Overvecht vanwege oproep om ‘koffie te drinken’

De politie was zaterdagmiddag in groten getale aanwezig bij Park de Gagel in de Utrechtse wijk Overvecht. Er was op sociale media een oproep geplaatst om ‘koffie te komen drinken’ in het park.

De oproep om koffie te komen drinken is in het verleden vaker gebruikt door mensen die tegen de coronamaatregelen willen protesteren. Vanwege de ongeregeldheden die vorig weekend plaatsvonden in bijvoorbeeld Eindhoven en Amsterdam zat de politie er vandaag in Utrecht strak op.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Arrestatie

Iedereen die in het park liep werd aangesproken door agenten en vervolgens verzocht de plek te verlaten. Volgens een woordvoerder van de politie is er rond het middaguur één persoon aangehouden omdat deze zich niet kon identificeren.

Ook in de omgeving van de Gagel was de politie actief. Op bijvoorbeeld naastgelegen parkeerplaatsen werden mensen ook gecontroleerd.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Jongerenwerkers

Naast de politie waren er ook vrijwilligers van Stichting Jongerenwerk Utrecht in het park. Deze mensen focussen vooral op de jongeren van de wijk en proberen door in gesprek te gaan te voorkomen dat zij zich misdragen.

De politie zegt de komende tijd de situatie te blijven monitoren om ervoor te zorgen dat de openbare orde niet wordt verstoord. “Vooralsnog hebben we geen reden om ons zorgen te maken”, aldus de woordvoerder.