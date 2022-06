Veel schade na woningbrand aan de Zandweg in de Meern in Utrecht

In een woning aan de Zandweg in de Meern is brand ontstaan. Hoewel de brandweer het vuur inmiddels heeft geblust is er volgens de politie flinke schade aan de woning. Ter plaatse was er veel rookontwikkeling en de omgeving is tijdelijk afgezet met politielint.

De brand ontstond volgens de politie in de keuken. De bewoners waren niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. De situatie is nu overgedragen aan Stichting Salvage, die de bewoners zal ondersteunen.

De politie doet daarnaast een dringend verzoek aan mensen om niet onder het afzetlint door te gaan. “Ga niet onder het lint door ook al denkt u zelf heel goed in te kunnen schatten of het veilig is of niet. Het lint hangt er met een reden en u zult hier gehoor aan moeten geven”, aldus de politie.