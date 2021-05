Veel te zware vrachtwagen aan de kant gezet in Utrechtse binnenstad

Handhavers van de gemeente Utrecht hebben vrijdag een veel te zware vrachtwagen in de binnenstad staande gehouden. Vanwege het kwetsbare gebied geldt een zogenoemde aslastbeperking, en dit voertuig kwam daar ver bovenuit.

In bepaalde delen van de binnenstad geldt een aslastbeperking van 2.000 kilo. Dat betekent dat een voertuig per as niet meer mag wegen dan twee ton. Dit is ingesteld om onder meer de werfkelders te beschermen.

De vrachtwagen die vrijdag op het Domplein werd gemeten bleek een aslast van 3.800 kilo te hebben. Dat is 190 procent te zwaar. Wat voor bekeuring er voor de overtreding staat is niet bekend. Het komt overigens wel vaker voor dat er te zware voertuigen door de binnenstad rijden.

Ongeveer tegelijk met de staande houding van de te zware vrachtwagen maakte de gemeente het nieuwe megaproject omtrent het historische wervengebied bekend. De klus gaat zo’n dertig jaar duren en kost tussen de 350 en 550 miljoen euro.