Veel vertraging door ‘incident’ op de A12 bij Utrecht; traumahelikopter opgeroepen

Hulpdiensten zijn maandag uitgerukt voor een ‘incident’ op de A12 bij Utrecht. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk, maar er ontstond een lange file op de A12.

De eerste meldingen over het incident kwamen maandag iets voor 17.00 uur binnen. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter zijn opgeroepen. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat er mogelijk een personenauto, een bestelbus en een vrachtwagen betrokken zijn.

Tussen knooppunt Oudenrijn en Houten werd het verkeer in eerste instantie nog over één rijstrook geleid, maar rond 17.10 uur ging de weg helemaal dicht. Verkeer kan wel over de parallelrijbaan.

De afgesloten weg zorgt voor veel vertraging en een lange rij stilstaand verkeer. Rond 17.15 uur was de vertraging ongeveer drie kwartier. Volgens Rijkswaterstaat is niet bekend hoe lang de afhandeling gaat duren.