Veel vertraging op Utrechtse snelwegen na ongeluk A27

Er is momenteel veel vertraging op de snelwegen rondom Utrecht. De oorzaak van het oponthoud is een ongeluk op de A27.

Nabij knooppunt Lunetten is donderdagmiddag na een ongeval een bestelbus op zijn kant beland. Daardoor was er op een gegeven moment nog maar één rijstrook over richting Amersfoort. Aan de andere kant van de snelweg ontstond al snel een kijkersfile.

Inmiddels zijn er al twee rijstroken geopend tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd. Hoe lang de wegen afgesloten blijven is niet bekend.

Hou de website van Rijkswaterstaat in de gaten voor actuele informatie.

Nu een voertuig op zijn kant net voorbij knp. Lunetten (#A27) vanuit Gorinchem richting Utrecht. Verkeer gaat over één rijstrook. Naar Amersfoort? Volg Arnhem vanaf knp. Lunetten 👉 A12, A30. pic.twitter.com/mPMHiMANEP — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 9, 2020